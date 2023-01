Larvas são achadas em comida de trabalhadores de fábrica de fertilizantes

O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Químicas e Farmacêuticas de Uberaba e Região afirma que o fato não é novidade e que já reuniu provas e encaminhou as mesmas para órgãos competentes (foto: Redes Sociais/Divulgação)

Um vídeo de alimentos com larvas, servidos a trabalhadores da Mosaic, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, nesta semana, circula nas redes sociais e está provocando indignações. "Que isso.. Falta de dignidade com o trabalhador industrial" e "credo! Ainda bem que levo marmita" estão entre os comentários à postagem do vídeo, divulgado pelo Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Químicas e Farmacêuticas de Uberaba e Região (Stiquifar).