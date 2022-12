Ubaí: mulher é assassinada a facadas pelo ex em loja

Faça usada no feminicídio em Ubaí (foto: PMMG) Uma mulher de 57 anos foi assassinada a facadas em uma loja de eletroeletrônicos localizada no Centro de Ubaí, no Norte de Minas. Ela foi atacada por trás, sem chances de defesa.

De acordo com a Polícia Militar (PM), pessoas que viram a cena correram desesperadas pedindo ajuda aos policiais. Quando os PMs chegaram ao local, o autor estava com a faca na mão.

Vítima tinha medida protetiva

De acordo com o relato colhido pelos policiais militares, a vítima tinha se separado do ex-marido há mais de um ano. No entanto, em janeiro de 2022, ele a ameaçou. Por isso ela conseguiu uma medida protetiva, que estava sendo seguida pelo homem até essa quinta-feira (29/12).

A vítima ainda foi socorrida até o posto de saúde de Unaí, mas não resistiu.