Polícia Militar Rodoviária segue com operações nas estradas mineiras

Haverá também patrulhamento para diminuir criminalidade nas rodovias mineiras (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

O veículo deve estar com a manutenção preventiva em dia;

Os pneus devem estar devidamente calibrados e com a banda de rodagem em boas condições;

Não ultrapassar os limites de velocidade da pista;

Não dirigir após consumo de quaisquer bebidas alcoólicas;

*Estagiário sob supervisão do subeditor Diogo Finelli



A Polícia Militar Rodoviária de Minas Gerais (PMRv-MG) iniciou nesta quinta-feira (29) a Operação Ano Novo Seguro. O intuito da corporação é atuar na fiscalização das rodovias no estado com foco na redução de acidentes, sejam eles fatais ou não.A atuação dos militares será focada em pontos das estradas em que há uma grande possibilidade de acidentes, por exemplo, o Anel Rodoviário. Para isso, estão sendo deslocados 1.000 policiais rodoviários, diluídos nos 30.000 km de rodovias de responsabilidade da instituição.A PMRv ainda ressalta a importância de trafegar com cuidado nas estradas que, por conta das chuvas, podem estar danificadas. O órgão também irá atuar fortemente no patrulhamento das estradas com o intuito de diminuir a atividade criminosa.Ainda de acordo com a Polícia, para fazer uma viagem segura é necessário tomar alguns cuidados antes e durante o percurso: