Minas passa de 4 mil pessoas desalojadas pelas chuvas

O boletim da Defesa Civil de Minas Gerais divulgado na manhã desta sexta-feira (09/12) revela que Minas Gerais chegou a 4.182 pessoas desalojadas - aquelas que saem de suas casas e vão para o lar de amigos ou parentes - devido às chuvas.

Já são 80 municípios em situação de emergência. Ainda em decorrência das chuvas, são 1097 desabrigados e quatro pessoas já morreram por cauda das chuvas no estado.

Ainda de acordo com a Defesa Civil, em Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, as águas invadiram imóveis no Bairro Bela Vista, causando danos materiais para os moradores. Cerca de 300 pessoas ficaram desalojadas, mas não houve desabrigados.

Mortes

O corpo de uma adolescente de 17 anos foi encontrado às margens da MG-010 na última quinta-feira (8/12), depois que o carro em que ela estava com o namorado foi arrastado pelas águas no momento em que passavam sobre uma ponte no Bairro Angicos, na tarde/noite de quarta-feira (7). O namorado conseguiu sair do carro e segurar em um bambuzal.

As outras três mortes ocorreram nos municípios de Piraúba, na Zona da Mata, Bom Jesus do Galho, no Leste de Minas e Santa Luzia, na Região Metropolitana de BH.

Em Piraúba, um idoso morreu após o muro da casa cair sobre ele ontem (08/12) . Em Bom Jesus do Galho, outro idoso, de 71 anos, foi arrastado pela água. Seu corpo foi encontrado no dia 27 de setembro. Já a terceira vítima é um idoso de 72 anos, que morreu após o muro desabar sob ele, em Palmital, Santa Luzia.