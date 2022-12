Quarta morte no período chuvoso em Minas é confirmada

A terceira morte confirmada pela Defesa Civil em Minas foi de um idoso de 72 anos, que ficou soterrado após a queda de um muro em Santa Luzia (foto: Edésio Costa/EM/D.A. Press) A adolescente de 17 anos que morreu depois que o carro em que estava, em Vespasiano, na Grande BH, ser arrastado pelas águas foi oficializada como a quarta morte neste período chuvoso em Minas Gerais, iniciado em setembro. O corpo da jovem foi encontrado na manhã desta quinta-feira (08/12) às margens da MG-010.





De acordo com a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec), a ocorrência foi no Bairro Jardim Encantado, na noite dessa quarta-feira (7). No veículo também estava o namorado da vítima, que conseguiu sair do automóvel e se segurar em um bambuzal.









Em Piraúba, um idoso morreu após o muro da casa cair e soterrá-lo. O corpo foi encontrado debaixo dos escombros, em 8 de novembro.





O outro óbito foi registrado em Bom Jesus do Galho, onde um idoso de 71 anos foi arrastado pela enxurrada. O corpo da vítima foi encontrado em 27 de novembro.

A terceira vítima é um senhor de 72 anos, que morreu ontem depois que o muro desabou e atingiu parte da residência dele no Palmital, em Santa Luzia.





Balanço





Até o momento, conforme o boletim divulgado hoje, Minas Gerais tem 80 cidades em situação de emergência por conta das chuvas. Ao todo, 1.097 pessoas estão desabrigadas e 3.882, desalojadas.