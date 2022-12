Carnaval 2023: BH escolhe Corte Momesca neste fim de semana

Oito mulheres e oito homens disputam os três postos reais (foto: Bruno Figueiredo/PBH) A Corte Real Momesca do Carnaval 2023, em Belo Horizonte, será eleita neste domingo (12/12), às 14h. O concurso, que ficou suspenso por dois anos por causa da pandemia de COVID-19, selecionará o rei momo, a rainha e a princesa da folia belo-horizontina. Oito mulheres e oito homens disputam os três postos reais.









Os representantes dos três cargos são responsáveis por integrar diversos eventos e agendas oficiais de promoção do Carnaval de BH. Além da eleição da Corte Momesca, a ocasião contará com a apresentação da Bateria Show do Bloco Caricato Bacharéis do Samba, Baluartes do Samba e Bateria Show da Escola de Samba Canto do Alvorada.





No evento, a Empresa Municipal de Turismo (Belotur), em parceria com a ALIGA das Escolas de Samba, também fará o sorteio da ordem de apresentação dos desfiles das Escolas de Samba que integram o Grupo Especial do Carnaval de Belo Horizonte.

A eleição

A escolha das pessoas que farão parte da nova Corte Real Momesca começou no início de novembro. No último dia 29, foi feita uma pré-seleção, em que 12 candidatos a Rei Momo e 13 a Rainha e Princesa se apresentaram a um júri especializado. Nesta etapa, foram selecionados oito homens e oito mulheres, que disputarão os postos reais neste fim de semana.





Na eleição, os candidatos se apresentam com trajes estabelecidos no edital, e eles serão avaliados por uma comissão formada por jurados indicados pela Belotur. Serão avaliados a comunicação, simpatia, espírito carnavalesco, samba no pé, desembaraço, sociabilidade, facilidade de expressão, elegância e graciosidade.





Além das faixas de reconhecimento e os figurinos oficiais da Corte, os eleitos se tornam os principais representantes do carnaval belo-horizontino e recebem uma premiação no valor líquido de R$15 mil para Rei Momo e Rainha, e de R$12 mil para Princesa.