Quatro pessoas são indiciadas por petiscos contaminados

Investigação da PCMG concluiu que a contaminação de petiscos causou a morte de mais de 50 cães (foto: Foto: Edesio Ferreira/EM.D.A Press)



Após três meses de investigação, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) concluiu a investigação do caso de contaminação de petiscos que causou a morte de mais de 50 cães em todo o país durante este ano. Ao todos, quatro pessoas da Tecno Clean Industrial, empresa de Contagem, foram indiciados.





Segundo a Polícia Civil, a Tecno Clean comprava os elementos monoetilenoglicol, substância tóxica a humanos e animais, e propilenoglicol, químico que pode ser usado em produtos para consumo de pets, da empresa A&D Química, de Arujá-SP.

Uma identificação incorreta de rótulos gerou o enviou do produto que poderia ser usado apenas no ramo industrial para a produção de petiscos.









“Dessa forma, independente de ser uma prática comum entre as empresas (a troca de rótulos) a Polícia Civil entendeu que a Tecno Clean assumiu o risco do resultado, quando possivelmente trocou os rótulos”.





A delegada ainda explicou que a interdição e a suspensão das atividades da Tecnoclean não competem à Polícia Civil e, sim, ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).





Ela deixou claro que a Polícia Civil apura somente a questão criminal dos acontecimentos.





Os quatro funcionários da Tecno Clean foram indiciados por falsificação na produção de petiscos. Segundo a delegada, se comprovado o dolo ou a culpa dos indiciados, eles podem pegar de 10 anos a 15 anos de cadeia.

A reportagem do Estado de Minas entrou em contato com a Tecno Clean e com a A&D Química, mas ainda não obteve resposta.





Rotulagem incorreta

No final de novembro, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) divulgou que a contaminação dos petiscos aconteceu devido à incorreta identificação de lotes de monoetilenoglicol, substância tóxica a humanos e animais, como se fossem lotes de propilenoglicol, químico que pode ser usado em produtos para consumo de pets.





No entanto, na época, a pasta não informou qual empresa seria a responsável pela troca.





“A incorreção desta identificação levou ao uso de produto extremamente tóxico na fabricação de petiscos, em quantidades muito acima das doses que são consideradas fatais”, afirmou o Ministério.





No dia 28 de setembro, a Agência de Vigilância Sanitária (Anvisa), que também apura o caso, afirmou que as investigações apontaram a existência de uma “rede de distribuição e venda dos lotes de propilenoglicol com indícios de contaminação”. Na época, a pasta notificou cinco empresas que tinham comprado o componente que estaria contaminado.





Ainda de acordo com a Anvisa, também foi identificado que as empresas da área de produtos químicos retiram o rótulo original dos produtos da fabricante e colocam novas informações de rotulagem, com dados próprios. Com isso, a pasta explicou que a rastreabilidade de origem e possíveis compradores é dificultada.

Mortes de cachorros

Em Minas Gerais, a delegada confirmou 14 mortes de cães que comemoram os petiscos contaminados. Mas a Polícia Civil acredita que esse número seja maior devido a casos subnotificados, já que alguns tutores que não registraram formalmente a denúncia e que somente comentaram sobre as mortes nas redes sociais.

A delegada acredita que pelo menos 50 animais morreram em todo o Brasil por causa da intoxicação.