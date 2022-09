Petiscos contaminados: celular de funcionária da Tecno Clean será periciado

Empresa de Contagem vendeu lotes de propilenoglicol contaminado a empresas de alimentação animal (foto: Gladyston/EM/D.A Press) A gerente de compras da Tecno Clean Industrial, empresa de Contagem apontada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) como a responsável por vender lotes de propilenoglicol contaminados com monoetilenoglicol - substância tóxica a humanos e animais -, entregou seu celular à Polícia Civil para ser analisado. A perícia foi solicitada após o grupo que forneceu o composto à indústria mineira denunciar uma suposta fraude de laudos técnicos.





De acordo com a A & D Química, de Arujá-SP, seu cliente (Tecno Clean) teria comprado propilenoglicol destinado “exclusivamente” à fabricação de itens para higiene e limpeza, para serem revendidos como o químico usado na indústria alimentícia.









A reportagem procurou a Polícia Civil de Minas Gerais, mas até o momento não obteve um posicionamento sobre as investigações. Ao Estado de Minas, o delegado titular da Delegacia de Investigações Sobre Infrações Contra o Meio Ambiente da Polícia Civil de São Paulo, Vilson Genestretti, relatou que os representantes da A & D já foram ouvidos.





De acordo com ele, os representantes da importadora e revendedora do propilenoglicol forneceram elementos “que vão facilitar as investigações”, porém, todos os documentos e produtos ainda serão periciados.





Em relação à denúncia de fraude de laudos técnicos e rótulos de galões de propilenoglicol, feita pela empresa de Arujá, o responsável pelas investigações se limitou a dizer que as apurações ainda estão em curso. Conforme Genestretti, os representantes e a gerente de compras da fabricante mineira ainda serão ouvidos.





“Eu ouvi o administrador e a dona da A&D. Eles forneceram elementos, prestaram informações que foram colocadas nos autos. Eles informaram que venderam o produto para uso de higiene e limpeza, forneceram as notas fiscais de venda, e afirmaram que não vendem o propilenoglicol grau USP [permitido na indústria de alimentos]. Mas, tudo isso, não quer dizer que a Tecno Clean vendeu a mercadoria fornecida pela A&D. Isso, nós saberemos após ouvir a empresa e os laudos periciais”, afirmou o delegado da Polícia Civil de São Paulo.

Intoxicação

Mais de 100 cães já foram intoxicados, em várias cidades brasileiras após a ingestão de petiscos supostamente contaminados com monoetilenoglicol. Com a dificuldade em saber quais produtos podem estar, ou não, contaminados com monoetilenoglicol, diversas marcas de alimentos para animais se retiraram do mercado. Entre elas estão: Bassar Pet Food, FVO alimentos, Peppy Pet, Upper Dog Comercial e Petitos.





A Bassar foi a primeira a ser notificada pela Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública (Senacon) para apresentar o recall formal do produto. A empresa afirmou que desde o dia 9 de setembro tem recolhido seus produtos com data de fabricação de 7 de fevereiro.

Macarrão contaminado

Na sexta-feira (23/9), a empresa paulista de macarrão oriental Keishi , que teria usado lotes de propilenoglicol contaminado com monoetilenoglicol, substância tóxica a humanos e animais, relatou que, antes de ser notificada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), já havia vendido todos os produtos que teriam que ser recolhidos. A fabricante foi informada pelo órgão no dia anterior, após detectar na produção das massas o uso de propilenoglicol, mesma substância que pode ter causado as mortes de cães em todo território nacional.





De acordo com nota enviada à imprensa, os lotes que poderiam estar comprometidos correspondem a pouco mais de 1% do total de produtos fabricados e vendidos pela empresa no período apontado pela Anvisa.





“A Keishi já entrou em contato com clientes visando recolher e rastrear os produtos pertencentes a este lote. Como se trata de produtos fabricados há quase um mês, não houve estoque a recolher e também não houve nenhum relato de danos à saúde do consumidor”, afirmou a fabricante.