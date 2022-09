Petiscos contaminados: sócios da Tecnoclean prestam depoimento

Substância é suspeita de ter causado a morte de, pelo menos, 50 cachorros em todo o Brasil (foto: Arquivo pessoal) Bassar Pet Food – uma fabricante de petiscos caninos. A substância é suspeita de ter causado a morte de, pelo menos, 50 cachorros em todo o Brasil. Sócios e funcionários da Tecnoclean foram ouvidos nesta quinta-feira (22/9) na Delegacia de Defesa do Consumidor, em Belo Horizonte. A empresa é acusada de vender propilenoglicol contaminado para a– uma fabricante de petiscos caninos. A substância é suspeita de ter causado a morte de, pelo menos, 50 cachorros em todo o Brasil.

Indagada pelo EM sobre as diligências na delegacia nesta quinta-feira, a Polícia Civil disse, em nota, que "as informações da investigação em curso serão divulgadas em momento oportuno, com o avanço dos trabalhos e/ou a conclusão do Inquérito Policial".

Porém, a "TV Globo" flagrou os donos da empresa, o responsável técnico e outras três funcionárias na delegacia nesta tarde. Segundo a emissora, eles foram intimados para esclarecer o envolvimento na comercialização de propilenoglicol.

Em entrevista à emissora na porta da delegacia, o advogado da Tecnoclean, Thiago Rodrigo de Faria, disse que apresentou laudo atestando a pureza de 99% do propilenoglicol e negou qualquer tentativa de adulteração.

“A empresa adquire o produto totalmente lacrado. Não há interferência da empresa na alteração da substância. O produto é passado para um terceiro. A empresa em momento nenhum interferiu e deslacrou a substância”, disse.

Ao Estado de Minas, o diretor comercial da empresa, Fernando Teixeira, enfatizou que a Tecnoclean não fabrica propilenoglicol, sendo que esta substância é comprada da A&D Química desde dezembro de 2021.

“O produto adquirido pela filial de São Paulo e vendido a Bassar tem certificado de qualidade USP. Estamos cooperando com os órgãos de investigação para apurar os fatos e trazer à luz os esclarecimentos”, pontuou.

Marcas retiram produtos do mercado

Já a Bassar foi a primeira a ser notificada pela Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública (Senacon) para apresentar o recall. Os produtos com data de fabricação de 7 de fevereiro têm sido recolhidos desde 9 de setembro, segundo a empresa.

Alerta da Anvisa

No fim da tarde dessa terça-feira (20/9), a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou um alerta para todas as empresas envolvidas na cadeia produtiva de alimentos de consumo humano sobre o uso de lotes do ingrediente propilenoglicol da Tecnoclean. Os lotes são os mesmos que embasaram a decisão do Mapa sobre a Petitos.