Petiscos contaminados: Petitos é notificada a retirar produtos do mercado

Empresa informou que já havia iniciado a retirada de produtos preventivamente (foto: Reprodução/Redes Sociais)

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) notificou mais uma empresa de petiscos caninos a recolher seus produtos do mercado. Dessa vez, a Petitos Indústria e Comércio de Alimentos, com sede em São Paulo, entra na lista que já inclui outras fabricantes do ramo.



20:26 - 15/09/2022 Mais marcas de petiscos para cães retiram seus produtos do mercado O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) notificou mais uma empresa de petiscos caninos a recolher seus produtos do mercado. Dessa vez, a Petitos Indústria e Comércio de Alimentos, com sede em São Paulo, entra na lista que já inclui outras fabricantes do ramo.A decisão foi publicada na última segunda-feira (19/9), devido à contaminação dos lotes AD5035C22 e AD4055C21 de propilenoglicol da marca TecnoClean. Os lotes foram analisados pelo Mapa, que detectou a contaminação por monoetilenoglicol, substância considerada extremamente tóxica.



Segundo nota publicada nas redes sociais da Petitos, a empresa se compromete em cumprir a decisão e informou que já havia iniciado a retirada de produtos, preventivamente, desde o dia 12 de setembro.



A empresa também reforçou que cortou relações com a TecnoClean, desde que o ministério detectou a existência dos lotes contaminados.









Anvisa alerta sobre uso de substância tóxica em alimentos humanos









De acordo com a Anvisa, a medida reforça a resolução 3.008, de 9 de setembro, que determinou o recolhimento dos lotes do ingrediente contaminado por monoetilenoglicol, além de proibir a sua comercialização, distribuição e manipulação. No fim da tarde dessa terça-feira (20/9), a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou um alerta para todas as empresas envolvidas na cadeia produtiva de alimentos de consumo humano sobre o uso de lotes do ingrediente propilenoglicol, da marca TecnoClean. Os lotes são os mesmos que embasaram a decisão do Mapa sobre a Petitos. A substância é suspeita de ter sido responsável pela morte de, pelo menos, 50 cachorros em todo o Brasil.De acordo com a Anvisa, a medida reforça a resolução 3.008, de 9 de setembro, que determinou o recolhimento dos lotes do ingrediente contaminado por monoetilenoglicol, além de proibir a sua comercialização, distribuição e manipulação.





Marcas de alimentos para animais tiram produtos do mercado









A Bassar foi a primeira a ser notificada pela Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública (Senacon) para apresentar o recall formal do produto. A empresa afirmou que desde o dia 9 de setembro tem recolhido seus produtos com data de fabricação de 7 de fevereiro.



Confira a nota da Petitos

"Diante de sua solicitação informamos que a Petitos não utilizou os lotes denunciados pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) na fabricação de nossos produtos, mas, preventivamente, estamos providenciando a retirada dos petiscos dos pontos de vendas e aguardando o resultado de testes complementares contratados junto a laboratório de renome.

Assim, em respeito aos nossos clientes, e mesmo não tendo nenhum reporte de que os produtos da Petitos tenham gerado qualquer tipo de malefício comprovado aos nossos estimados consumidores, promoveremos o recall de toda a nossa linha de produtos fabricados nos meses de junho, julho e até 3 de agosto de 2022, por precaução, considerando orientação da autoridade sanitária competente"

Com a dificuldade em saber quais produtos podem estar, ou não, contaminados com monoetilenoglicol, diversas marcas de alimentos para animais se retiraram do mercado . Entre elas estão: Bassar Pet Food, FVO alimentos, Peppy Pet e Upper Dog Comercial.A Bassar foi a primeira a ser notificada pela Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública (Senacon) para apresentar o recall formal do produto. A empresa afirmou que desde o dia 9 de setembro tem recolhido seus produtos com data de fabricação de 7 de fevereiro. Seus petiscos são suspeitos pela contaminação dos cachorros.



