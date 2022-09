Mais marcas de petiscos para cães retiram seus produtos do mercado

Empresas fizeram recall após casos de contaminação de matéria prima por monoetilenoglicol (foto: Bassar Pet Food / Divulgação)



A FVO Alimentos, que revende para 24 estados e o Distrito Federal, informou que, em resposta ao ofício do Mapa, como forma preventiva, fará a retirada dos produtos Dudogs, Patê Bomguy e Bomguytos Bifinho (nos sabores churrasco e frango & legumes) do mercado varejista em todo o território nacional. Com a dúvida de quais produtos podem ou não estar contaminados com monoetilenoglicol, mais marcas de alimentos para animais iniciaram a retirada de seus produtos das prateleiras de todo território nacional.









Nesta quinta-feira (15/9) a Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública (Senacon) notificou a Bassar Pet Food para que apresente o recall formal de seus produtos.





Segundo a Senacon, apenas pedir que os clientes retornem com os produtores não é suficiente. Para a pasta, a empresa deve formalizar o chamamento, com ampla divulgação e nos termos regulamentados pelos órgãos competentes. Caso as medidas não sejam tomadas, a Bassar poderá sofrer processos administrativos e aplicação de sanções.





A fabricante de alimentos para cachorros afirma que desde a última sexta-feira (9/9) tem recolhido todos os produtos com data de fabricação a partir de 7 de fevereiro deste ano. Em nota enviada hoje, a Bassar informou que notificou os distribuidores, retirou os itens das lojas e está armazenando os produtos em local seguro até o fim das investigações.