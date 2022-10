Outra empresa anuncia recall de petiscos para cães com etilenoglicol

A Balance colocou um comunicado no site da empresa informando do recall de três lotes do produto Balance Bifinhos e Snack Dental (foto: Reprodução)

A empresa Balance anunciou o recall de três lotes de petiscos caninos. Em nota, a empresa informou que realizou análises técnicas próprias e independentes que identificaram presença da substância etilenoglicol nos produtos.

A Polícia Civil investiga a morte de animais que comeram petiscos de outras marcas contaminados com a substância.

Em nota, a Balance informa que cobrou explicações de fornecedores terceirizados - Bassar, no caso do Snack Dental; e Patense, no caso de Bifinhos - e que todos asseguraram que os produtos comercializados não estavam com suspeitas de contaminação.

Mesmo assim, a empresa optou por realizar a análise nas linhas dos petiscos Snack Dental e dos Bifinhos Balance.

“Em setembro, tão logo recebemos resultados conclusivos que apontaram a presença de etilenoglicol em lotes do Snack Dental Balance, iniciamos o recolhimento (recall) desses produtos do mercado e das casas dos consumidores”.

A empresa ainda pede a suspensão imediata do consumo de três lotes do petisco Bifinhos Balance.

Balance Bifinhos Filhote Frango

LOTE 22V074

Fabricado em 15.03.2022

Balance Bifinhos Carne Vegetais

LOTE: 22V085

Fabricado em 26.03.2022

Balance Bifinhos Frango Assado

LOTE: 22V085

Fabricado em 26.03.2022



A empresa solicita que o consumidor que tiver um dos lotes em casa deve acionar o canal de atendimento da Balance neste site ou no número 0800 728 2822 (de segunda a sexta, das 8h30 às 17h), para que seja realizado um processo de recolhimento.

Ainda segundo a empresa, qualquer outro produto que não seja o Snack Dental ou que não esteja dentro dos três lotes de Bifinhos pode continuar sendo comercializado e consumido pelos pets.

“Continuamos acompanhando e auxiliando as investigações junto ao MAPA e demais órgãos competentes, acatando todas as orientações e medidas responsáveis que nos são solicitadas”.

A reportagem do Estado de Minas entrou em contato com a Polícia Civil, mas ainda não obteve resposta.