Petiscos contaminados: rótulo de químico aponta divergência entre empresas

Imagens de rótulos de propilenoglicol contaminado com monoetilenoglicol da empresa Tecno Clean Industrial, de Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, e de sua fornecedora, a A&D Química, de Arujá (SP), divulgadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), indicam versões diferentes a respeito do grau de pureza dos compostos.A informação sobre o chamado “grau USP”, que torna o químico propício ao uso na indústria alimentícia, está estampada na etiqueta da revendedora mineira, mas não de sua fornecedora paulista, de acordo com fotos divulgadas pela Anvisa.

A pureza no insumo revendido está na origem de troca de acusações entre as duas empresas . Desde o início das investigações sobre os petiscos contaminados por monoetilenoglicol, a mineira Tecno Clean afirma que a contaminação do aditivo não ocorreu em suas dependências e que apenas revendia o produto adquirido da A & D.Já o grupo paulista afirma que forneceu propilenoglicol destinado “exclusivamente” à fabricação de itens para higiene e limpeza, mas que o químico foi revendido como insumo a ser usado na indústria alimentícia, com a especificação “grau USP”.