Anvisa determina ações para retirar do mercado propilenoglicol contaminado

Imagem do rótulo do propilenoglicol da Tecnoclen Industrial Ltda. (foto: Anivsa/Reprodução)

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou, nessa quarta-feira (28/9), resolução que determina medidas de fiscalização que proíbe a distribuição, comercialização e uso do propilenoglicol com indícios de contaminação com monoetilenoglicol e dos produtos fabricados a partir dele.









Resolução-Re Nº 3.198, de 28 de setembro de 2022 , requer o recolhimento de todo o propilenoglicol que contenha números de lotes com os códigos 5053C22 e 4055C21 (acrescentado ou não por letras iniciais complementares), que são aqueles que foram contaminados.

Segundo a Anvisa, que conduz investigações juntamente com órgãos estaduais e municipais do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS) e com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), tem havido certa dificuldade para rastrear os produtos contaminados pela atuação das próprias empresas.









Na maioria dos casos, as empresas têm mantido no rótulo as informações numéricas dos lotes envolvidos (5035C22 e 4055C21), podendo acrescentar no início dos códigos letras relacionadas a uma das empresas envolvidas (exemplo: AD5035C22 e AD4055C21). Também têm ocorrido acréscimos de lotes internos criados pelas organizações.





A Anvisa ressaltou que a rotulagem de produtos é considerada como uma etapa de fabricação e as empresas que realizam o serviço precisam estar credenciadas para tal. Além disso, a rastreabilidade dos produtos é garantida pela Resolução RDC n. 655/2022.

Empresas envolvidas

A Anvisa emitiu, ainda, uma lista com as empresas já identificadas, envolvidas na distribuição e venda do propilenoglicol com indícios de contaminação:





1) A & D QUIMICA COMERCIO EIRELI, CNPJ 30.408.655/0001-64





- Empresa situada em Arujá/SP





- Lotes presentes no rótulo: AD 4055 C21 e AD 5035 C22





2) TECNO CLEAN INDUSTRIAL LTDA., CNPJ: 03.723.481/0002-32:





- Empresa situada em Barueri/SP





- Lotes presentes no rótulo: AD 4055 C21 e AD 5035 C22





3) TIAS MIHAEL COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA – CNPJ 60.756.970/0001-43





- Empresa situada em São Paulo/SP





- Lotes presentes no rótulo:





a) Lote ATIAS: 98088/220, 98489/200, 98588/220, 99578/220, 99867/220, 99991/220, 100196/220, 100310/220 e 100353/220,





b) Lote presente no rótulo AD 5035 C22





4) LIMPAMAX COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA, CNPJ: 39.791.585/0001-40





- Empresa situada em Feira de Santana/BA





- Lote do fornecedor AD5035C22





5) EJTX Com. De Prod. Alimentícios e Maq. e Equip. Inds. LTDA (nome fantasia PANTEC TECNOLOGIA PARA ALIMENTOS), CNPJ: 15.579.648/0001-31:





- Empresa situada em São Paulo/SP





- Lote: AD5035C22





6) BELLA DONNA PRODUTOS NATURAIS LTDA.





- Lotes do fabricante: AD 5035 C22 e AD 4055 C21

A Anvisa ressaltou, ainda, que a lista será atualizada conforme mais empresas foram identificadas.

Etilenoglicol

O etilenoglicol, encontrado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em produtos de uma fábrica de macarrão em São Paulo, é uma substância altamente tóxica e seu consumo pode levar a óbito. O professor de toxicologia da Una, Pablo Alves Marinho, explica como ele atua no corpo humano e o que fazer em caso de suspeitas de contaminação.





O produto não é usado para produzir alimentos. Ele foi encontrado em lotes de um solvente usado na indústria alimentícia, o propilenoglicol, fornecido pela empresa Tecno Clean Industrial Ltda

Outras fabricantes também podem ter usado o lote com a substância tóxica.

Intoxicação

Segundo o professor Pablo Alves Marinho, a intoxicação com o etilenoglicol é de alto risco e ocorre em três fases.

Nas primeiras 12 horas, a substância impacta o sistema nervoso da pessoa intoxicada. O quadro clínico nesse primeiro momento é de cansaço, desorientação e pode até mesmo causar convulsões.

Entre 12 e 24 horas após a ingestão, começam os efeitos no coração e pulmões. O paciente pode apresentar arritmias cardíacas, alterações na pressão arterial e problemas pulmonares.

É a partir das 24 horas após consumir a substância tóxica que ela atinge o sistema renal. “Esses efeitos são provocados principalmente pelos metabólicos do etilenoglicol, substâncias que são formadas no corpo e vão gerar danos nos rins. Em especial, o oxalato de cálcio, que se acumula nos rins e bloqueia o processo de filtragem do sangue. Isso pode provocar falência renal.”

Segundo o toxicologista, esses efeitos podem culminar em uma intoxicação muito severa e levar à morte. “Tudo depende da dose que a pessoa ingerir, da concentração do etilenoglicol no produto e da quantidade que a pessoa ingeriu do produto contaminado”, reforçou o professor.

Se a dose for baixa, é possível que a pessoa que ingeriu a substância não apresente sintomas.

No nível grave, o paciente pode até ter que ser levado a fazer hemodiálise, segundo o médico Bruno Sander. "A ingestão da substância em pequenas doses pode causar um estágio de euforia, sonolência, fala arrastada e estado de prostração", explicou.

Em altas doses de etilenoglicol, o paciente pode ir ao coma e gerar depressão no sistema nervoso central, crises convulsivas e paralisia de nervo facial. "São efeitos graves e potencialmente fatais, que podem gerar sequelas permanentes", continuou Bruno.





Os efeitos no sistema cardiovascular envolvem possível taquicardia, que deixa o coração acelerado e aumento da pressão arterial. "Pode, ainda, deixar o paciente ofegante, e resultar em falha cardíaca congestiva, que pode levar à depressão miocárdica. Em alguns casos, isso provoca até paradas cardíacas", informou Bruno Sander.

Sequelas

As consequências de ingestão dessa substância podem ser de longo e médio prazo. Entre as sequelas conhecidas estão danos no sistema nervoso central, causando dificuldade de movimento e fala. As mais comuns são associadas aos danos renais, com complicações graves nos rins e no fígado, de lenta recuperação.





Temos o caso da cerveja Belorizontina . Pacientes até hoje estão em tratamento por causa da intoxicação com essa substância. Isso depende também da própria pessoa, da idade – sabemos que crianças e idosos são mais sensíveis –, se já existia alguma doença renal, entre outros”, lembrou o professor.

Segundo o gastroenterologista Bruno Sander, existem riscos de sequelas permanentes e até mesmo de morte. "O paciente precisa procurar ajuda médica especializada o quanto antes", disse o médico.

Suspeita

A primeira coisa a se fazer em casos de suspeita de intoxicação alimentar é se dirigir o mais rápido possível a um hospital. Existem hospitais de referência no atendimento desses casos, como o João XXIII, em Belo Horizonte.

O hospital conta com um atendimento especial por telefone para dar orientações em casos de intoxicação, com especialistas. O atendimento é 24 horas pelos telefones 0800 722 6001, (31) 3224-4000 e (31) 3239-9308.

Em casos de dúvidas sobre produtos já comprados, o consumidor pode fazer contato com o fabricante. Informando o lote, é possível verificar no serviço de atendimento ao consumidor se existe algum problema com o produto, ou não. Esse contato também pode ser feito diretamente com a Anvisa, informando a marca, data de fabricação e afins.