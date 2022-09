Anvisa manda recolher macarrão com substância tóxica

O motivo é o uso de propilenoglicol contaminado, fornecido pela Tecno Clean Industrial LTDA, responsável por também fornecer para empresas de petiscos para cães.

Apesar do propilenoglicol ser autorizado para alguns alimentos, o órgão informou que o uso não é permitido para a categoria de massas alimentícias. A utilização do aditivo nas indústrias se dá no processo de refrigeração, não tendo contato direto com alimento.