Homem morre em batida entre caminhão e carro na BR-381

Caminhonete ficou destruída com o impacto (foto: Redes Sociais/Reprodução)

Um homem, de 42 anos, morreu em um acidente entre um caminhão e uma caminhonete no km 429 da BR-381, em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na madrugada desta quarta-feira (30/11).

A vítima era motorista da caminhonete Chevrolet Montana e morreu no local da batida frontal. O condutor do caminhão não ficou ferido.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o trânsito ficou em pare/siga até o início da manhã de hoje.

Às 5h57, a pista foi liberada, mas o fluxo ainda era lento na região.

A perícia da Polícia Civil esteve no local e o corpo foi removido pelo rabecão. Ainda não se sabe a dinâmica do acidente.

Outra batida

Na tarde dessa terça-feira (29/11), no mesmo local da BR-381, uma batida frontal deixou ao menos três feridos. O acidente foi registrado no sentido Belo Horizonte e criou um enorme congestionamento na via.

As vítimas foram socorridas pelo SAMU para a Santa Casa de Caeté. De acordo com a unidade de saúde, elas estão bem, com impactos leves do acidente.