BR-381: batida em Sabará deixa ao menos 3 feridos e gera congestionamento

Batida de frente entre dois carros deixa 3 feridos leves e cria enorme congestionamento na BR 381, km492 em Sabará (foto: Reprodução/Redes Sociais)

Uma batida de frente, no KM 428 da BR 381, na divisa de Sabará com Caeté, em Minas Gerais, deixou ao menos três feridos. O acidente foi registrado no sentido Belo Horizonte e criou um enorme congestionamento na via.