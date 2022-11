BH: Ocupação no Lourdes causa atrito entre Defensoria e comércio local

A ocupação de uma casa vazia na rua Santa Catarina, no bairro Lourdes, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, está sendo motivo de discussão em grupos de lojistas e moradores da região. Isso porque circula uma foto de um documento da Defensoria Pública de BH em que ela se responsabiliza por assistir juridicamente os ocupantes.

A ocupação, chamada Leão 907, é composta por três famílias. Elas passaram a morar na casa, que estava vazia, no fim de outubro

O presidente da Associação da Praça Marília de Dirceu e Adjacências (Amalou), Jeferson Rios, contou que, nesta terça-feira (29/11), acionou a Defensoria e pediu uma reunião com a defensora Júnia Roman Carvalho, que assina o documento. Também estarão presentes a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL/BH), a Associação do Bairro Cidade Jardim e outras associações de moradores do hiper-centro, segundo Jeferson.