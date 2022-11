PUC Minas cria comissão para apurar denúncias de assédio contra professor

A Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas) criou, nessa quinta-feira (17/11), uma comissão para avaliar e apurar as recentes denúncias de assédio contra um professor. As queixas começaram a circular na última quarta-feira (16/11), em perfis anônimos de estudantes nas redes sociais.

O grupo já iniciou os trabalhos e vai escutar os professores e alunos a respeito dos fatos revelados. A comissão terá o prazo de 10 dias para realizar as apurações e apresentar as conclusões.

Em uma primeira nota divulgada, também, pelas redes sociais, a universidade havia reforçado que a situação pode impactar a integridade moral das pessoas envolvidas, e por isso era necessário cercar-se de cuidado e protocolos institucionais para que não haja nem impunidade, nem condenações prévias.

A denúncia havia sido feita por uma estudante e divulgada em um perfil de troca de mensagens anônimas no Instagram, nessa quarta-feira (16/11). Na mensagem, ela conta o caso de uma amiga que foi coagida a ter relações sexuais com um professor da universidade em troca de notas no final do semestre.