UFSJ recomenda uso de máscara em ambientes fechados da instituição

Higienização das mãos e o distanciamento social também são recomendados (foto: NANDO OLIVEIRA/ESP) A Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ) voltou a recomendar o uso de máscara em ambientes fechados da instituição. A nota foi divulgada nessa quarta-feira (16/11).









Na última sexta-feira (11/11), a Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-MG) passou a recomendar máscaras em todos os ambientes da entidade educacional. Foi a primeira particular de Minas Gerais a pedir que os frequentadores voltem a fazer uso de máscaras nas dependências, desde que deixou de ser obrigatório o uso em ambientes fechados na capital mineira.

Veja nota da UFSJ na íntegra:





"Com o objetivo de zelar pela segurança sanitária da comunidade, diante da nova onda de contágio da covid-19, a Universidade Federal de São João del-Rei recomenda a volta do uso de máscaras em ambientes fechados em seus campi.





A nova onda tem relação com a circulação da nova subvariante BQ.1, da variante ômicron do coronavírus. Além disso, o ritmo de vacinação, especialmente das doses de reforço, diminuiu no país.





O surto de covid-19 no Brasil dá novos sinais de piora, enquanto cientistas alertam para o aumento de casos e internações em todo o país. A média móvel de casos diários subiu cerca de 60% em uma semana.





Em Minas Gerais, a média diária de novos casos também apresenta crescimento, chegando a 40% do início do mês para cá.





Além do retorno do uso de máscara, a higienização das mãos e o distanciamento social também são recomendados.





É essencial, para a proteção de todos, que o calendário vacinal seja cumprido. As vacinas disponíveis seguem eficazes contra as novas variantes do coronavírus, e as doses de reforço são fundamentais para evitar um crescimento maior do número de mortes e internações."