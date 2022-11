Vereador sugere a Elon Musk fábrica da Tesla em Uberaba e é alvo de fake

Inicialmente, o vereador destacou na postagem publicada nessa quarta-feira (16/11) que Uberaba está localizada em ponto estratégico e é uma cidade voltada para a ciência, tecnologia e inovação.A conta fake, então, entrou em ação. Poucas horas depois, um perfil falso do dono do Twitter enviou ao vereador, em inglês, a seguinte resposta: “Obrigado Sr. Pereira. Eu e minha equipe vamos fazer uma pesquisa completa sobre Uberaba. Nós entraremos em contato em breve. O Brasil tem muito potencial e quero estar mais próximo do seu país nos próximos anos”.Em um primeiro momento, o vereador acreditou que a resposta era verdadeira e, com otimismo, chegou a publicar a mesma em suas redes sociais.“Ontem (16/11) de tarde eu recebi a resposta. E eu em um momento de euforia, pensei: ‘Pô’, o cara me respondeu que tem interesse de aplicar (a Tesla) no Brasil e que fará um levantamento sobre Uberaba. Então eu divulguei isso nas minhas redes”, contou Pereira.