Com aporte de R$ 5 bilhões, Uberaba terá fábrica de fertilizantes

A empresa assinou um protocolo de intenção com a Prefeitura de Uberaba para investimento de R$ 5 bilhões em área de 1,1 milhão de m², localizada no Distrito Industrial III, a mesma área da antiga planta de amônia (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação) Em meio à crise da exportação de fertilizantes inorgânicos enfrentada pelo Brasil enfrentada desde o início da Guerra na Ucrânia, Uberaba, no Triângulo Mineiro, vai ganhar uma fábrica de hidrogênio verde, um dos principais componentes do insumo.









Segundo o Executivo municipal, a unidade será instalada em uma area de 1,1 milhão de m², localizada no Distrito Industrial III, área da antiga planta de amônia.





De acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação de Uberaba, Rui Ramos, o início das obras do empreendimento está previsto para o primeiro semestre de 2024. Apenas a construção da fábrica deve gerar 2 mil postos de trabalho. Outros 550 empregos diretos e indiretos serão criados com o funcionamento da empresa.





“Já foi assinado o protocolo para que a empresa possa ter garantia que ela pode contar com o terreno para ela poder iniciar os investimentos de alta complexidade”, considerou Ramos sobre o fato do projeto da empresa ser sustentável e possuir alto grau de inovação tecnológica. Ele complementa que com essa garantia, a empresa, nesse momento, desenvolve os projetos técnicos de engenharia e providencia todas as licenças necessárias.





“Após os projetos prontos, empresa vai precisar dar entrada na prefeitura para ter o incentivo fiscal dentro da nossa lei para ter todo o tramite dentro da prefeitura e também passar pela Câmara de Vereadores; por isso que tem um tempo razoável de todo o ano que vem para que tudo isso se consolide e as obras se iniciarem no primeiro semestre de 2024”, explicou.





Ecologicamente correto

A prefeita de Uberaba, Elisa Araújo, ressalta que destaca o investimento acompanhará o cuiadado com o meio-ambiente.





“A empresa conta com um viés interessante, ecologicamente correto e que não vai utilizar o gás ou qualquer outra fonte de energia poluente. Vai usar basicamente água e ar para a composição química do fertilizante (...) a ideia principal do negócio na cidade será o nitrogênio”, explicou





Ainda conforme a gestora, a Atlas buscava no Brasil um lugar interessante do ponto de vista logístico e do agronegócio. “E como Uberaba tem o agronegócio entre suas principais atividades, deu certo. Quando recebemos do governador a cessão por 20 anos da área que abrigaria a planta de amônia, que quase foi a leilão por duas vezes, e anunciou, o investidor nos procurou. Já estamos em contato há alguns meses e temos ressaltado as facilidades de Uberaba, que hoje é um dos poucos municípios que conta com a liberação do licenciamento ambiental até classe 6. Isso também foi um facilitador”, concluiu.





Crise

Desde o dia 24 de fevereiro desse ano, quando tropas russas invadiram a Ucrânia, organizações ocidentais impuseram severas sanções econômicas à Rússia, maior produtor de fertilizantes do mundo. Com isso, o país reduziu o fornecimento de cloreto de potássio, um composto importante de fertilizantes, para várias partes do mundo, incluindo o Brasil.





Segundo dados da Associação Nacional para Difusão de Adubos (Anda), a Rússia é o principal país de onde o Brasil importou Adubos e Fertilizantes em 2021 e permanece sendo o principal em 2022.