Granizo: 40 municípios mineiros registraram temporais desde outubro

Moradores de Cabo Verde, no Sul de Minas, presenciaram acúmulo de granizo fora do comum para a região (foto: CBMMG / Divulgação) Quarenta municípios mineiros registraram queda de granizo desde o início do período chuvoso, em outubro. A informação foi confirmada pela Defesa Civil de Minas Gerais, que informou ainda a primeira morte em decorrência das chuvas. Além disso, os temporais de primavera podem continuar em mais da metade das cidades do estado.









“Em anos passados nós tivemos quatro ou cinco municípios atingidos, mas hoje nós podemos dizer que já tivemos 40 municípios afetados por granizo, claro que uns com mais intensidade do que outros. Porém, está sendo um diferencial com relação aos outros anos”, disse. De acordo com o tenente-coronel do órgão, Sandro Corrêa, apesar de as pancadas de chuvas, descargas elétricas e queda de granizo serem comuns nessa época do ano, as ocorrências se intensificaram em 2022.“Em anos passados nós tivemos quatro ou cinco municípios atingidos, mas hoje nós podemos dizer que já tivemos 40 municípios afetados por granizo, claro que uns com mais intensidade do que outros. Porém, está sendo um diferencial com relação aos outros anos”, disse.













No entanto, o tenente-coronel da corporação afirmou que o episódio de um adolescente que veio a óbito depois de ser atingido por uma árvore, que caiu, em BH, pode entrar na contagem. Já em Piraúba, na Zona da Mata mineira, um homem de 62 anos morreu, ontem, ao ser atingido por um muro . Conforme a Defesa Civil Estadual, essa foi a primeira morte em decorrência do período chuvoso registrada em Minas.No entanto, o tenente-coronel da corporação afirmou que o episódio de um adolescente que veio a óbito depois de ser atingido por uma árvore, que caiu, em BH, pode entrar na contagem.





“Temos ciência de que, infelizmente, ocorreu óbito de um adolescente em Belo Horizonte, mas ainda não vinculamos ao período chuvoso, tendo em vista que estamos aguardando o laudo pericial”, explicou Corrêa.

Em Cabo Verde, no Sul do Estado, a quantidade de granizo foi tão grande, que militares do Corpo de Bombeiros tiveram que tirar as pedras de gelo com pás. A "cena de filme" causou a interdição de várias ruas, queda de árvores, danos em telhados, corte de fornecimento de energia elétrica e vários prejuízos tanto de danos estruturais como em plantações. Felizmente, nenhuma pessoa se feriu.

Recomendações

Devido à constância e à intensidade das chuvas, o tenente-coronel da Defesa Civil de Minas Gerais, Sandro Corrêa, pediu que, durante os temporais, as pessoas procurem se abrigar em locais adequados. A recomendação é que a população não se abrigue debaixo de árvores, nem estacione veículos próximos a torres de transmissão e a placas de propaganda. Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.





Previsão do tempo

Segundo o meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) Claudemir de Azevedo, a expectativa é de que até o fim da semana haja ocorrências de queda de granizo em Minas. Entre as regiões que poderão ser afetadas estão: Sul, Zona da Mata, Campo das Vertentes e Região Metropolitana de Belo Horizonte.





Quanto à temperatura nesta quinta-feira (9/11), a máxima prevista na capital é de 23°C, e no Norte de Minas e no Vale do Jequitinhonha, é de 36°C.





O especialista explica que as precipitações acontecem nesse período devido à grande instabilidade atmosférica. “Nessa época de primavera, são comum chuvas de temporais, acompanhadas de granizo, ventos intensos e descargas elétricas. Isso porque temos altas temperaturas e umidade de ar alta também”, disse Azevedo.