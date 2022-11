Acidentes complicam o trânsito na Rodovia Fernão Dias

Equipes da concessionária atuam no local do acidente (foto: Arteris/Reprodução)

A manhã de quarta-feira (9/11) está complicada para o motorista que passa pela Rodovia Fernão Dias. Na altura do km 684, em Ribeirão Vermelho, no Sul de Minas, uma carreta pegou fogo depois de bater na traseira de um caminhão.

Ninguém ficou ferido, segundo a concessionária da via. O incêndio já foi controlado.

A faixa da direita, no sentido São Paulo, está liberada para o trânsito, mas a pista da esquerda segue fechada para a atuação das equipes da Arteris. No momento, há 8,5 km de fila no trecho.

Ainda no sentido São Paulo, no km 889, em Cambuí, no Sul do estado, um caminhão tombou na pista e espalhou a carga de malha de aço pela rodovia.

O motorista do veículo foi avaliado pela equipe de Atendimento Pré-Hospitalar da concessionária e não sofreu ferimentos.

Até as 6h50, a pista ficou interditada no sentido São Paulo. De acordo com a última atualização da concessionária, apenas a faixa da direita está fechada.