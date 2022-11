Motorista alcoolizado é preso com cães de caça no interior de Minas

Durante a operação, cinco cães e uma fisga foram encontrados no veículo (foto: Foto: Divulgação/Polícia Militar Rodoviária)

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) prendeu, em flagrante, um motorista da 31 anos que apresentava sinais de embriaguez, no km 46 da MGC-462, em Patrocínio, na Região do Alto Paranaíba. O crime foi flagrado durante a Operação Rota Segura, realizada no fim da tarde dessa segunda-feira.