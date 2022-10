Iphan determina paralisação de obra no Largo do Rosário

Obra no espaço do Largo do Rosário é interrompida pelo Iphan; possivelmente há um sítio arqueológico sob o terreno (foto: Ramon Lisboa/EM/DA Press)



O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) publicou um ofício, nesta quarta-feira (26/10), determinando a paralisação imediata de uma obra no espaço do Largo do Rosário, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. O prédio estava sendo erguido na esquina da rua da Bahia com a dos Timbiras, onde possivelmente se encontra um sítio arqueológico.









O ofício do Iphan informa que os responsáveis pelo empreendimento imobiliário na Rua da Bahia, 1.403, foram notificados para a paralisação imediata das atividades, sob risco de prejuízo à lei federal 3.924/61, que dispõe sobre os monumentos arqueológicos e pré-históricos.





O prédio estava sendo construído em um local onde teria sido enterrado o antigo Cemitério da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos que data do século XIX, local considerado sagrado para a população preta da capital mineira.





Arqueólogos para garantir a memória





Belo Horizonte foi inaugurada em 1897, mas antes da capital mineira existir, o Curral Del Rey ocupava as ruas onde hoje é o centro da cidade. No entanto, durante anos se teve a ideia de que a metrópole foi construída sobre um grande nada.





Ontem, os manifestantes exigiam a presença de um arqueólogo na obra, para preservar o que for encontrado durante as escavações. Para eles, subir um prédio sem o devido cuidado pode causar danos irreparáveis à memória e à história da população negra de BH.

*Estagiário sob supervisão da subeditora Renata Galdino