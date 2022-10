Manifestantes exigem arqueólogo em construção no Largo do Rosário

Manifestantes pedem que obra seja acompanhada por arqueólogo, para salvaguardar qualquer item encontrado (foto: Marcus Rocha/Divulgação)

Grupos do movimento negro de Belo Horizonte fizeram uma manifestação na tarde dessa terça-feira (25/10), exigindo a presença de um arqueologo na construção de um prédio na área que seria o antigo Largo do Rosário, no bairro de Lourdes, região Centro-Sul. A obra está sendo erguida na esquina da rua da Bahia com a dos Timbiras, um espaço tombado como patrimônio imaterial da cidade



Para o grupo, composto por membros do Museu dos Quilombos e Favelas Urbanos (Muquifu) e do projeto NegriCidade, a presença de um técnico arqueólogo é essencial para preservar o que possa ser escavado durante a obra. Grupos do movimento negro de Belo Horizonte fizeram uma manifestação na tarde dessa terça-feira (25/10), exigindo a presença de um arqueologo na construção de um prédio na área que seria o antigo Largo do Rosário, no bairro de Lourdes, região Centro-Sul. A obra está sendo erguida na esquina da rua da Bahia com a dos Timbiras, um espaço tombado como patrimônio imaterial da cidadeO empreendimento imobiliário estaria localizado no antigo Cemitério da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos que data do século XIX, local considerado sagrado para a população preta da capital mineira.Para o grupo, composto por membros do Museu dos Quilombos e Favelas Urbanos (Muquifu) e do projeto NegriCidade, a presença de um técnico arqueólogo é essencial para preservar o que possa ser escavado durante a obra.



“Queremos garantir que qualquer artefato arqueológico, possivelmente encontrado, não seja danificado. Só não queremos ter a dúvida de que um prédio foi construído em cima de um antigo cemitério”, comenta o Padre Mauro, curador do Muquifu e coordenador do NegriCidade.



Em carta encaminhada à Superintendência Regional do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) em Minas Gerais, em setembro, os manifestantes reconhecem a legalidade da obra, mas reforçam a necessidade do licenciamento arqueológico em contextos urbanos. O pedido corre no instituto, ainda sem resposta.



Prédio está sendo erguido onde seria o antigo cemitério dos povos negros da capela do Largo do Rosário (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press) Por outro lado, a presença de retroescavadeiras no local motivou a chamada para o ato desta terça (25/10), que, para o Padre Mauro, “é o início de um caminhada”. O grupo não entrou em contato com a Sólido Engenharia, empresa responsável pelo prédio, por acreditar que o encaminhamento mais correto seja com o Instituto do Patrimônio



O Estado de Minas entrou em contato com o Iphan, mas ainda não obteve resposta.

Segundo sepultamento





À esquerda, o mapa do Curral Del Rey sobre o mapa de BH destaca em vermelho o cemitério; à direita, a placa do Largo do Rosário (foto: Abílio Barreto (1945)/Marcus Rocha/Divulgação)

Essa ideia faz com que as obras não sejam acompanhadas por arqueólogos. Como o espaço do largo é reconhecido como patrimônio imaterial, os manifestantes exigem esse acompanhamento, mas não para impedir a construção de um prédio que possui todas as autorizações legais. Tombado no fim de março deste ano, o espaço do Largo do Rosário era o nome dado ao espaço compartilhado no Curral Del Rey, entre um cemitério, inaugurado em 1811, e uma igreja, finalizada em 1819. O mito de que Belo Horizonte foi construída "em cima de nada" não procede, já que o largo, assim como o Curral, foram “soterrados” pela metrópole que surgia.Essa ideia faz com que as obras não sejam acompanhadas por arqueólogos. Como o espaço do largo é reconhecido como patrimônio imaterial, os manifestantes exigem esse acompanhamento, mas não para impedir a construção de um prédio que possui todas as autorizações legais.



Caso o imovel seja concluído sem a presença de um arqueólogo para avaliar e preservar o que for encontrado, a memória pode ter um dano irreparável. É uma perda da história para o movimento negro belo-horizontino. Caso o imovel seja concluído sem a presença de um arqueólogo para avaliar e preservar o que for encontrado, a memória pode ter um dano irreparável. É uma perda da história para o movimento negro belo-horizontino.



“De novo a população negra, e eu sou negro, continua sem ter como contar a história de seus antepassados na cidade. É um segundo sepultamento”, conclui Padre Mauro.



