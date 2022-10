Suspeito de agredir e prender mulher em apartamento é preso

Vizinhos escutaram gritos de socorro da mulher e chamaram a polícia (foto: Reprodução)

Uma mulher de 29 anos foi resgatada do apartamento do companheiro na manhã desse domingo (2/10), no Bairro Anchieta, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, depois de gritar por socorro na sacada de um prédio.

Segundo o boletim de ocorrência, os policiais foram até o endereço indicado por denúncias que afirmaram que uma mulher era vítima de violência doméstica familiar. Testemunhas viram o momento que a vítima pedia socorro pela sacada e era agredida fisicamente por um homem.

Os militares identificaram o apartamento onde a mulher estava e bateram na porta, chamando pelo morador, mas ninguém atendeu. Depois de alguns minutos, um homem se identificou e falou que não estava encontrando a chave.

De acordo com a Polícia Militar, era possível escutar o choro de uma mulher vindo de dentro do imóvel, que foi aumentando com o passar dos minutos. Diante da possibilidade de cárcere privado, os agentes arrombaram a porta e entraram na residência.

Na cozinha, o suspeito foi identificado e, bastante agressivo, resistiu à prisão e precisou ser imobilizado e algemado. Segundo a PM, o homem estava com os olhos avermelhados.

A vítima foi encontrada em outro cômodo bastante abalada e com a calça suja de sangue. Ela contou que não mora no apartamento, mas que manteve união estável com o suspeito.

Na manhã de domingo, ela foi até a casa dele para passar o dia com o autor. Porém, quando chegou ao local, o homem trancou a porta e exigiu ter acesso ao celular dela.

Ela negou e ele, nervoso, tomou o celular da mão dela e escondeu as chaves do apartamento para impedir uma possível fuga.

A vítima também contou que ele passou a enforcá-la e dar golpes na cabeça dela. Em um momento, ela conseguiu fugir para um dos quartos e gritar por socorro pela sacada, mas ele a seguiu e deu um golpe mata-leão. A mulher chegou a ficar desacordada.

Após retomar a consciência enquanto era arrastada para o quarto do suspeito, a mulher tentou fugir mais uma vez, momento em que recebeu novos socos que causaram um corte em sua boca.

Ela foi socorrida e levada para a UPA Centro-Sul, mas recusou atendimento.

No apartamento do suspeito, a polícia encontrou balanças digitais, filmes plásticos, um cigarro de maconha e uma porção de cocaína. O suspeito também tem passagens pela polícia por tráfico de drogas.

Em conversa com a PM, ele contou que, na noite anterior, discutiu com a vítima devido a mensagens que ela encontrou no celular dele. Ele, então, pediu acesso ao telefone dela na manhã de domingo, mas ela negou e começou a gritar por socorro.

Ele também afirmou que é usuário de drogas e que fez uso na noite de sábado para domingo.

O suspeito foi preso e levado para a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher.