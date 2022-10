Grávida fica ferida em batida com moto e carro na BR-116

Grávida de sete meses, mulher teve ferimentos leves e foi levada ao hospital (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)

Uma grávida ficou ferida após batida entre um carro e uma moto na BR-116, na altura de Santa Rita de Minas, no Vale do Rio Doce, neste sábado (1/10). O marido dela, que pilotava a moto, e o motorista do carro também sofreram lesões.De acordo com o Corpo de Bombeiros, a mulher, grávida de sete meses, se queixava de dores nas costas e na região lombar. Já o marido dela reclamava de dores na perna direita. Eles foram encaminhados para o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora.O motorista do carro foi atendido e levado à unidade de saúde pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). As causas do acidente ainda são desconhecidas.