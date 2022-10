Temporal derruba cobertura de ginásio, postes e destelha casas em Araxá

Os fortes ventos derrubaram o cobertura de ginásio do povoado de Itaipu, em Araxá (foto: Redes Sociais/Divulgação) Uma forte chuva de granizo e rajadas de vento no final da tarde dessa sexta-feira (30/9) causou vários estragos no Distrito de Itaipu, em Araxá, no Alto Paranaíba. A cobertura de um ginásio poliesportivo cedeu, casas foram destelhadas, postes de energia elétrica foram derrubados, deixando o povoado ficou sem energia elétrica.

O temporal também causou transtornos na BR-262, nas proximidades do distrito, onde árvores caíram e interditaram o fluxo de veículos por algumas horas.

Trecho da BR-262 que ficou interditado ontem por algumas horas fica próximo à Praça do Pedágio de Araxá (foto: Redes Sociais/Divulgação)

Neste sábado (1/10) a equipe da Defesa Civil de Araxá realiza uma vistoria no povoado com o objetivo de verificar as necessidades emergenciais da população local e registrar com detalhes quais foram todos os danos.

A reportagem entrou em contato com o Subtenente Nogueira afim de apurar se o distrito continua sem energia elétrica, bem como se já há um balanço final dos prejuízos causados pelo temporal, mas não obteve resposta.

Reportagem em atualização.