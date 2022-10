Mulher fica presa às ferragens em batida entre caminhão e caminhonete

AM

A passageira, de 65 anos, sofreu uma fratura no membro superior direito e trauma no tórax (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação) A colisão de uma caminhonete com a traseira de uma carreta deixou a passageira de um dos veículos, de 65 anos, presa às ferragens. O acidente aconteceu na BR-365, próximo ao km 17, em Montes Claros, na Região Norte de Minas Gerais.





Após o resgate, a mulher foi encaminhada ao Pronto Socorro do Hospital Santa Casa. Ela sofreu uma fratura no membro superior direito e trauma no tórax. O estado de saúde da vítima é considerado estável.





* Estagiária sob supervisão da subeditora Jociane Morais