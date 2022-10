Homem morre em capotamento de carro no Norte de Minas

Bombeiros retiraram corpo da vítima de dentro do veículo e aplicaram serragem na pista para evitar outros acidentes (foto: SALA DE IMPRENSA CBMMG)

Um homem de 32 anos morreu em um capotamento de carro na tarde desse domingo (2/10), na LMG-627, em Salinas, no Norte de Minas.

O Corpo de Bombeiros foi acionado pela Polícia Militar. O carro estava tombado na pista e, a vítima, presa às ferragens do veículo e já sem vida.

A Polícia Civil esteve no local do acidente e, após os trabalhos da perícia, os bombeiros retiraram a vítima do carro e espalharam serragem na pista para evitar novos acidentes na rodovia.

O corpo foi entregue aos cuidados da funerária da região.

Ainda não se sabe qual foi a dinâmica do acidente.