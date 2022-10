Árvore de grande porte tomba e interdita Avenida do Contorno

Árvore de grande porte cai na Floresta e causa tumulto no trânsito da Avenida do Contorno (foto: CBMMG/Divulgação)

A queda de uma árvore, na manhã deste sábado (1/10), interdita o trânsito na Avenida do Contorno, altura do número 1.580, no Bairro Floresta, Região Leste de Belo Horizonte.

A árvore, de grande porte, derrubou também a fiação no local, deixando parte do bairro sem luz. A Cemig foi acionada para tentar sanar o problema.

Não existe, segundo o Corpo de Bombeiros, uma previsão para que a árvore seja toda removida e a pista seja totalmente liberada. A Cemig também não tem previsão de quando a energia será restabelecida. No momento, trânsito está liberado em apenas uma pista.

A recomendação feita pela Policiamento de Trânsito, da PM, para evitar transtornos no tráfego, é para que as pessoas evitem a área, e façam desvios, ou pela Avenida Francisco Sales, ou quem estiver indo para o Bairro Floresta, desvie por dentro do Bairro Santa Tereza, usando como acesso a Avenida dos Andradas e depois tomando o viaduto de acesso ao bairro.