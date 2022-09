Três pessoas são baleadas e sete presas após tiroteio em Barroso

Tiroteio aconteceu na porta do Parque de Exposições da cidade (foto: Reprodução/Liberdade FM Barroso)

Três pessoas ficaram feridas em um tiroteio no fim da 35ª Exposição Agropecuária de Barroso, cidade vizinha de Barbacena, na noite de domingo (25/9). Sete pessoas foram presas por tentativa de homicìdio e porte ilegal de arma de fogo.

Segundo a Polícia Militar, um homem foi baleado na cabeça, outro nas costas e outro no braço, do lado de fora do Parque de Exposições da cidade, onde a festa foi realizada. Eles foram socorridos por uma ambulância que estava no local, para a segurança da ExpoBarroso.As três vítimas foram atendidas no Hospital Nossa Senhora do Carmo, em Barroso. O homem atingido na cabeça, cuja idade não foi divulgada, foi transferido para um hospital de Barbacena. Os outros dois, de 17 e 19 anos, permaneceram em observação em Barroso para passarem por cirurgias.

Em nota, a Prefeitura de Barroso lamentou o ocorrido e ressaltou que o tiroteio ocorreu do lado de fora do Parque de Exposiçoes e que o evento teve rigorosa revista todos os dias. Leia a nota completa no fim da reportagem.

Ação da PM

Quatro dos suspeitos fugiram para um sítio na zona rural da cidade, segundo denúncia anônima, e foram presos após um cerco da PM. Um deles atirou contra os policiais, segundo a nota, e foi atingido na mão.



Outros três foram presos em flagrante no Hospital de Barroso, após denúncias de que dois homens tinham repassado armas a uma mulher. Eles foram levados para uma delegacia de São João del-Rei.

A Polícia Militar recolheu dois revólveres calibre 32, um com seis munições intactas no tambor e outro com quatro intactas e uma picotada. Um dos suspeitos presos é menor de idade e foi conduzido por infração penal análoga a homicídio tentado e porte ilegal de arma de fogo.

Segundo a polícia, ele afirmou que atirou nas vítimas porque estava sendo ameaçado por uma delas, e que teria comprado uma pistola devido a essas ameaças. A PM afirma que é de "amplo conhecimento" que a pistola apreendida pertence a um dos outros suspeitos há muito tempo.

O veículo em que os autores se encontravam no momento da prisão era conduzido por uma mulher de 41 anos que, segundo a PM, era motorista de Uber e afirmou não saber do tiroteio.

Nota da prefeitura de Barroso

A Organização da Expo Barroso 2022 informa que infelizmente registramos na noite deste domingo (25) um grave incidente nos arredores do Parque de Exposições.



Imediatamente a Polícia Militar, seguranças do parque e UTI Móvel contrada pela prefeitura e todos os agentes responsáveis agiram. O evento foi interrompido imediatamente e as pessoas que estavam no Parque foram encaminhadas para outras saídas.



Ressaltamos que o caso ocorreu do lado de fora do Parque e que todos os dias houve rigorosa revista dos seguranças para que não entrasse nenhum de tipo de perigo no interior do Parque.



Lamentamos profundamente o isolado ocorrido. A Exposição foi feita com todo carinho para as pessoas de paz.



O episódio não ofusca o brilho da nossa festa.

*Estagiária com supervisão do subeditor Diogo Finelli