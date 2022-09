Policial que morreu em acidente não foi baleado, diz perícia

Testemunhas que estavam no local afirmaram que ouviram barulhos semelhantes a tiros (foto: Redes Sociais / Reprodução) A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) confirmou que levantamentos periciais preliminares apontaram que o investigador da instituição Alexandrino Guilherme Ferreira, de 40 anos, que morreu na tarde dessa segunda-feira (12/9) em um acidente em cima do Viaduto Leste, na Região Central de Belo Horizonte, não foi atingido por disparo de arma de fogo. O policial dirigia uma viatura descaracterizada quando colidiu com a traseira de outro veículo.





Testemunhas que estavam no local afirmaram que ouviram barulhos semelhantes a tiros. Mas, por meio de nota, a PCMG informou que não foram encontrados vestígios de estilhaços de projétil de arma de fogo dentro do carro ou no corpo da vítima.

Acidente





De acordo com a Polícia Militar, os dois motoristas envolvidos desceram para verificar se alguém teria ficado ferido. Ao chegarem ao lado do Honda viram que a pessoa estava desacordada e ferida. Para tentar resgatar o homem, eles quebraram as janelas do carro. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas o óbito foi constatado no local.





Em nota à imprensa, a Polícia Civil afirmou que foi acionada para uma ocorrência de acidente de trânsito. Ao chegar no local, constatou-se que a vítima era um policial.





O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico-Legal (IML), onde passou por exames de necropsia. Ainda segundo a corporação, "foram coletados elementos que irão subsidiar a apuração das causas e das circunstâncias do ocorrido".