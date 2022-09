Idosos ficam feridos após caminhão invadir casa no interior de Minas

Um casal de idosos ficou ferido após a parede do quarto em que dormiam desabar, no início da manhã desta terça-feira (13/9), na rodovia BR-364, altura do km 31, em Frutal, no Triângulo Mineiro. A estrutura caiu depois que um caminhão colidiu contra a casa.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista do caminhão informou que o freio do veículo falhou, e acabou atingindo a lateral de uma residência. Com a força do impacto, parte da parede do quarto dos idosos de 60 e 72 anos caiu, atingindo a cama onde eles estavam deitados.