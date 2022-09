BH: casa para acolher gestantes e puérperas em situação de rua é inaugurada

A unidade tem capacidade para acolher até 20 pessoas e garante às gestantes, mães e bebês proteção social e acompanhamento médico no período (foto: Adão de Souza/PBH) Foi inaugurada a primeira casa de acolhimento pra gestantes e puérperas em situação de rua em Belo Horizonte, durante este mês. Instalada pela prefeitura, no Bairro Betânia, na região Oeste da capital, a unidade tem capacidade para acolher até 20 pessoas e garante às gestantes, mães e bebês proteção social e acompanhamento médico no período.





Segundo a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), o trabalho social é feito por mais de 20 trabalhadores, entre coordenação, cuidadores, assistentes sociais e psicólogos. Todos eles ajudaram no desenvolvimento da autonomia dessas mulheres em vulnerabilidade e, por isso, inclui a possibilidade de encaminhamento para as vagas de emprego e acesso à rede de educação.









Além disso, as mulheres terão acesso a outros serviços, projetos, benefícios e ao cadastro único, para inclusão ou atualização, transferência de renda e demais políticas públicas, como saúde, esportes, cultura e lazer.





O encaminhamento das mulheres grávidas ou puérperas será feito pelas equipes do Serviço Especializado de Abordagem Social e do Consultório na Rua, que já acompanham as pessoas em situação de rua e mapeiam os casos de gestantes.





Ao todo, foram investidos R$ 541 mil para reforma do espaço. A gestão e a execução do serviço será feita com a Agência de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais Sudeste Brasileira (Adra).