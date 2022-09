Temperatura em elevação: máxima em BH será de 33°C nesta terça-feira (13/9)

O céu deve ir de claro a parcialmente nublado, com máxima de 33°C (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

Belo Horizonte terá registros de temperaturas máximas em elevação durante toda a semana. A mínima nesta terça-feira (13/9) foi de 14,8°C na estação Cercadinho (próximo ao Belvedere, Buritis e Mangabeiras), e a máxima será de 33°C.





O céu pode ir de claro a parcialmente nublado durante o dia. Os dados são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Os nível de umidade está muito baixo na capital e no restante do estado. Belo Horizonte não deve passar de 30% ao longo do dia, e para as demais cidades de Minas, o índice é ainda menor, de 20%. Não há chance de chuva para nenhuma região hoje.

Minas Gerais também registra elevação de temperatura. A mínima hoje foi em Montalvânia, no norte de Minas, com 8,6°C. A máxima pode chegar a 40°C em Ituiutaba e no Triângulo Mineiro.

*estagiária sob supervisão do editor Benny Cohen