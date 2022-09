Minas tem 133 cidades em situação de emergência por causa da seca

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), várias cidades mineiras estão há mais de 100 dias sem chuva (foto: Edesio Ferreira/E.M/D.A Press) Minas Gerais tem 133 cidades em situação de emergência por causa da seca, segundo a Defesa Civil Nacional. Durante esse período, a ocorrência de incêndios naturais, ocasionados pela baixa umidade do ar, preocupa as autoridades de segurança de várias regiões do Brasil, como o Centro-Oeste, Nordeste e Sudeste.





Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), várias cidades mineiras estão há mais de 100 dias sem chuva, sobretudo nas regiões Norte, Triângulo, Centro-Oeste e Central.









Em Belo Horizonte, já são 112 dias sem chuva, enquanto, no Parque Estadual da Serra do Rola Moça foram contabilizados 107 dias. “De forma geral, estamos em um período bastante significativo de tempo seco e sem precipitação no estado”, afirmou o meteorologista do Inmet Claudemir Azevedo.

Umidade do ar abaixo de 30%

Além da capital mineira, o Inmet informa que as regiões do Triângulo, Central, Norte, Noroeste e Alto Paranaíba poderão apresentar a umidade do ar abaixo de 30% nos próximos dias.





Conforme Azevedo, a umidade do ar baixa está relacionada à época do ano e ao predomínio da massa de ar seco em Minas . “As áreas mais críticas são o Norte, Triângulo e Região Central do estado. Nós estamos atravessando o período de estiagem no Sudeste brasileiro e, consequentemente, temos ausência de chuva em um período longo”, disse.

Confira as cidades mineiras em emergência

Veja as cidades de Minas que estão em situação de emergência, conforme a Defesa Civil.

Águas Vermelhas - MG

Almenara - MG

Araçuaí - MG

Aricanduva - MG

Bandeira - MG

Berilo - MG

Berizal - MG

Botumirim - MG

Cachoeira de Pajeú - MG

Capelinha - MG

Capitão Enéas - MG

Caraí - MG

Carbonita - MG

Catuti - MG

Chapada do Norte - MG

Coronel Murta - MG

Crisólita - MG

Cristália - MG

Curral de Dentro - MG

Divisa Alegre - MG

Divisópolis - MG

Espinosa - MG

Felisburgo - MG

Francisco Badaró - MG

Francisco Sá - MG

Franciscópolis - MG

Fruta de Leite - MG

Gameleiras - MG

Glaucilândia - MG

Gouveia - MG

Grão Mogol - MG

Guaraciama - MG

Indaiabira - MG

Itacambira - MG

Itambacuri - MG

Itaobim - MG

Itinga - MG

Jacinto - MG

Jaíba - MG

Janaúba - MG

Jenipapo de Minas - MG

Jequitinhonha - MG

Joaíma - MG

Jordânia - MG

José Gonçalves de Minas - MG

Josenópolis - MG

Juramento - MG

Leme do Prado - MG

Mamonas - MG

Mato Verde - MG

Minas Novas - MG

Monte Azul - MG

Montezuma - MG

Ninheira - MG

Nova Porteirinha - MG

Novo Cruzeiro - MG

Novo Oriente de Minas - MG

Novorizonte - MG

Olhos-D`Água - MG

Padre Carvalho - MG

Pai Pedro - MG

Pavão - MG

Pedra Azul - MG

Ponto dos Volantes - MG

Porteirinha - MG

Riacho dos Machados - MG

Rio Pardo de Minas - MG

Rubelita - MG

Rubim - MG

Salinas - MG

Santa Cruz de Salinas - MG

Santo Antônio do Jacinto - MG

Santo Antônio do Retiro - MG

São João do Paraíso - MG

Senador Modestino Gonçalves - MG

Serranópolis de Minas - MG

Setubinha - MG

Taiobeiras - MG

Teófilo Otoni - MG

Umburatiba - MG

Verdelândia - MG

Veredinha - MG

Virgem da Lapa - MG

Arinos - MG

Augusto de Lima - MG

Bocaiúva - MG

Bonito de Minas - MG

Brasília de Minas - MG

Buenópolis - MG

Buritizeiro - MG

Campo Azul - MG

Claro dos Poções - MG

Cônego Marinho - MG

Coração de Jesus - MG

Corinto - MG

Engenheiro Navarro - MG

Formoso - MG

Francisco Dumont - MG

Ibiaí - MG

Ibiracatu - MG

Icaraí de Minas - MG

Itacarambi - MG

Januária - MG

Japonvar - MG

Jequitaí - MG

Joaquim Felício - MG

Juvenília - MG

Lagoa dos Patos - MG

Lontra - MG

Luislândia - MG

Manga - MG

Matias Cardoso - MG

Mirabela - MG

Miravânia - MG

Montalvânia - MG

Montes Claros - MG

Patis - MG

Pedras de Maria da Cruz - MG

Pintópolis - MG

Pirapora - MG

Ponto Chique - MG

Riachinho - MG

Santa Fé de Minas - MG

São Francisco - MG

São João da Lagoa - MG

São João da Ponte - MG

São João das Missões - MG

São João do Pacuí - MG

São Romão - MG

Ubaí - MG

Urucuia - MG

Várzea da Palma - MG

Varzelândia - MG

Recomendações da Defesa Civil Nacional

Para minimizar os problemas provocados pelo tempo seco, como incêndios e problemas de saúde, a Defesa Civil Nacional fez algumas recordações. Confira:





Recomendações

Beba muita água

Evitar atividades físicas ao ar livre e exposição ao sol das 10h às 17h

Evite banhos com água muito quente pra não potencializar o ressecamento de pele;

Use umidificadores de ar em casa e no trabalho. Pode ser usado também bacias de água ou estender toalhas e panos úmidos próximos à cama.

Em casos de problemas respiratórios, procure um posto médico

Em caso de incêndio em mata ou floresta, avise imediatamente o Corpo de Bombeiros (193), Defesa Civil (199) ou Polícia Militar (190)

Acompanhe as informações oficiais, por meio de sites, carros de som, rádio, SMS, entre outros, emitidos pela Defesa Civil ou outras autoridades de sua cidade

Siga rigorosamente as instruções

Para respirar melhor





Mantenha sempre a casa limpa e arejada. O tempo seco aumenta a concentração de poeira, ácaros e fungos. Na hora da limpeza, prefira pano úmido à vassoura para não levantar pó

Evite ambientes onde há fumaça de cigarro

Não queime lixo nem provoque queimadas

Medidas preventivas

Evite acender fogueiras

Não solte balões ou fogos de artifício

Não queime lixo ou resíduos em seu quintal

Nunca atire cigarros ou fósforos acesos na vegetação

Antes do desastre

Mantenha, em fácil acesso, contatos de emergência

Mantenha seu quintal livre de material combustível

Acompanhe os alerta, previsões meteorológicas e os informes difundidos por órgãos oficiais

Durante o desastre

Nunca tente combater um incêndio sozinho

Aumente a ingestão de água e líquidos

Analise a possibilidade de deixar a área impactada pela fumaça, somente se for possível e seguro

Você sabia?

Moradores das regiões de risco podem se inscrever nos serviços de alerta, enviando um SMS, com o CEP do local onde mora, para o número 40199. Em caso de desastre, a população receberá um aviso. Outra recomendação é ficar atento aos aletras publicados no Twitter.



*Estagiária sob supervisão da subeditora Jociane Morais