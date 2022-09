Céu nublado e máxima de 25°C: confira a previsão do tempo desta terça (6/9)

O céu em BH amanheceu nublado, mas pode evoluir para claro ao longo do dia (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

Belo Horizonte amanheceu nesta terça-feira (6/9) com céu nublado, que pode evoluir para claro ao longo da tarde, mas sem chuva. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), BH teve mínima de 12°C e máxima prevista é de 25°C, com dados da Estação Cercadinho (Buritis, Belvedere e Mangabeiras).

O tempo permanece seco na capital, com umidade do ar abaixo de 30% durante a tarde. Ainda de acordo com o Inmet, BH vai registrar aumento de temperatura nos próximos dias. Hoje, a sensação térmica chegou a -1,7°C (Cercadinho). Além disso, a partir de sexta-feira (09/9), a temperatura máxima na capital pode começar a passar dos 30°C.

Minas Gerais permanece com grande diferença de temperatura mínima e máxima entre as regiões. Monte Verde é a cidade mais fria hoje, com 7,6°C. A temperatura máxima mais elevada será registrada no Triângulo Mineiro, 36°C. Há possibilidade de chuva fraca no Sul, Vale do Jequitinhonha e Triângulo.

