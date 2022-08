BH: Prefeitura anuncia que vai revitalizar avenida Afonso Pena

A Prefeitura de Belo Horizonte planeja uma série de intervenções para melhorar a mobilidade na avenida Afonso Pena, no Centro de Belo Horizonte. A afirmação é do superintendente da Sumob, André Dantas.

"A Prefeitura decidiu dar um passo importante para alterar a lógica de funcionamento da Afonso Pena. Será uma revitalização por completo preservando o acesso das pessoas. Queremos devolver essa região às pessoas", afirmou em coletiva de imprensa realizada nesta terça-feira (02/08).Com 4,2 quilômetros, que vai da Praça Rio Branco, em frente à estação rodoviária e termina na Praça da Bandeira, o projeto envolve intervenções paisagísticas, melhorias na travessia de pedestres, criação de ciclovias e faixas exclusivas e preferenciais para ônibus. “Vamos privilegiar as calçadas, o deslocamento a pé. Queremos tornar a região mais acolhedora”, afirma Dantas.





A estimativa inicial de gastos supera a casa de R$ 20 milhões. "Estamos fazendo agora as tratativas de licenciamento. Esperamos que antes do fim do ano já estaremos iniciando as obras", comenta. A obra deve ser entregue em 2023.



O superintendente adianta que a Feira de Hippie, que acontece todo domingo na Afonso Pena, será preservada. “Estamos entusiasmados, porque quanto melhor ficar a Afonso Pena mais movimentação teremos na cidade”, disse.