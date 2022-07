Com crise na pediatria, PBH mantém reforços na saúde no fim de semana

Fechamento da atenção infantil do Hospital São Lucas, na Região Centro-Sul, aprofundou a crise na pediatria da capital mineira (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

Com crise no atendimento pediátrico, Belo Horizonte dará sequência no suporte a esse público neste fim de semana. Conforme comunicado do Executivo nesta sexta-feira (29/7), a iniciativa já beneficiou seis mil crianças.



Com crise no atendimento pediátrico, Belo Horizonte dará sequência no suporte a esse público neste fim de semana. Conforme comunicado do Executivo nesta sexta-feira (29/7), a iniciativa já beneficiou seis mil crianças.

Estado de Minas mostrou que o fechamento da atenção infantil do Hospital São Lucas (HSL), na Região Centro-Sul, aprofundou a crise na pediatria em BH. Foram perdidos 34 leitos pediátricos e 2,5 mil atendimentos por mês.



LEIA MAIS 04:00 - 27/07/2022 Corte de vagas em hospital aprofunda crise na pediatria em BH

15:46 - 22/04/2022 Hospital interrompe serviços de maternidade e pediatria em Extrema

17:36 - 04/06/2021 Sociedade de pediatria critica metodologia da PBH para o retorno das aulas Nessa quarta-feira (27/7), omostrou que o fechamento da atenção infantil do Hospital São Lucas (HSL), na Região Centro-Sul, aprofundou a crise na pediatria em BH. Foram perdidos 34 leitos pediátricos e 2,5 mil atendimentos por mês.Essa realidade, consequentemente, influencia na sobrecarrega do sistema público de BH, que já enfrenta problemas para compor os quadros de pediatria nos centros de saúde e Unidades de Pronto-Atendimento (UPAs).



LEIA MAIS – Corte de vagas em hospital aprofunda crise na pediatria em BH

Dando sequência à estratégia adotada nas últimas semanas, o Pronto Atendimento do Hospital Odilon Behrens (HOB) e as UPAs Oeste e Norte funcionarão a partir das 19h desta sexta-feira (29/7) até as 19h de domingo (31/7) para os públicos infantil e adulto.

Já os centros de saúde destinados exclusivamente aos casos de pediatria abrem das 7h às 19h. O horário de funcionamento das unidades será o mesmo no sábado e no domingo.

Ainda conforme o Executivo, o atendimento nas UPAs Centro-Sul, Leste, Nordeste, Venda Nova, Pampulha e Barreiro será exclusivamente para adultos a partir das 19h desta sexta-feira até as 19h de domingo.





Atendimento pediátrico de urgência neste fim de semana

UPA Norte – Avenida Risoleta Neves, 307, bairro Novo Aarão Reis





UPA Oeste – Avenida Barão Homem de Melo, 1.710, bairro Jardim América



Pronto Atendimento do HOB – Rua Formiga, 50, bairro São Cristóvão

Centros de saúde para atendimento de casos leves



Centro de Saúde São Geraldo – Avenida Itaituba, 318, bairro São Geraldo





Centro de Saúde São Paulo – Rua Airuoca, 455, bairro São Paulo



Centro de Saúde Carlos Renato Dias – Rua José Gonçalves, 375, bairro Barreiro



Centro de Saúde Aarão Reis – Avenida Waldomiro Lobo, 177, bairro Guarani



Centro de Saúde Rio Branco – Rua Crisanto Muniz, 120, bairro Rio Branco