MG tem doses para vacinar só 37 mil crianças de 3 a 5 anos contra a COVID

Segundo a SES-MG, há 74.270 doses da Coronavac armazenados na Central Estadual da Rede de Frio (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

Minas Gerais tem quantitativo suficiente para imunizar por completo pouco mais de 37 mil crianças de 3 a 5 anos com CoronaVac. Segundo informou a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), neste domingo (17/07) há 74.270 doses do imunizante armazenados na Central Estadual da Rede de Frio.

Levando em consideração que são necessárias duas aplicações, apenas 37.135 meninos e meninas desta faixa etária poderiam ser protegidos contra a COVID-19 de forma imediata no Estado, após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizar o uso da CoronaVac para o público

Em Minas, há 546.505 crianças de 3 e 4 anos aptas a receber a imunização. Com idade entre 3 a 5, são 800.828. É importante lembrar que os jovens de 5 anos, no entanto, já podem receber a vacina da Pfizer pediátrica.

Início depende do Ministério da Saúde

Ainda de acordo com a pasta, o início da imunização deste público ainda não está definido, já que o Estado depende do envio de novas doses e recomendações por parte do Ministério da Saúde. Atualmente no país, pessoas a partir de 5 anos podem se proteger contra o coronavírus.