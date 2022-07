Ministério da Saúde aprova uso da Coronavac em crianças entre 3 e 5 anos

Ministério da Saúde aprovou a aplicação da Coronavac para imunizar crianças com idades entre 3 e 5 anos (foto: NORBERTO DUARTE / AFP)

Nesta sexta-feira (15/7) foi aprovada a utilização do imunizante Coronavac, produzido pelo Instituto Butantan, para crianças de 3 a 5 anos.



A pasta — após reunir-se com a Câmara Técnica de Assessoramento em Imunizações da Covid-19 (CTAI) — aprovou a inclusão do imunizante no Plano Nacional de Imunizações (PNI) para a faixa etária. A Coronavac passa a ser a primeira vacina contra a COVID-19 aprovada, no país, para essa faixa de idade.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) já tinha decidido essa semana, por unanimidade, aprovar a utilização do imunizante na faixa etária, mas a imunização só poderia começar após o aval do Ministério e a inclusão da vacina no PNI.





Em nota, o Ministério da Saúde informa que recomenda aos estados a ampliação da vacinação para essa faixas, porém, alerta que a imunização deve ser realizada com os estoques ainda disponíveis nos municípios enquanto o ministério negocia a compra de novas doses.Para o médico Ricardo Gurgel, pediatra e membro da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), que chegou a ser nomeado para o PNI, mas não chegou a assumir, "esta é uma ótima notícia, é uma luta que a SBP vinha fazendo junto aos órgãos governamentais".



Segundo ele, agora uma parcela importante da população, as crianças de três a cinco anos, poderá ser protegida por um imunizante de eficácia comprovada. Gurgel ressaltou que é necessário vacinar essas crianças o mais rápido possível e assim garantir uma proteção mais ampla contra a doença.



Segundo a nota do ministério, a decisão será formalizada em nota técnica aos Estados, assim como o cronograma de entrega de doses adicionais.