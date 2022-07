Arraial de Belo Horizonte retorna com promessa de ser o melhor da história

Após dois anos de restrições mais intensas impostas pela pandemia de COVID-19, a festa retorna de forma presencial entre os dias 29 a 31 de julho, 6 e 7 e 13 e 14 de agosto (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

O tradicional Arraial de Belo Horizonte está totalmente de volta em 2022. Após dois anos de restrições impostas pela pandemia de COVID-19, a festa presencial ocorrerá na Praça da Estação, no Centro da capital, nos dias 29, 30 e 31 de julho e 6, 7, 13 e 14 de agosto. A entrada é gratuita. O tradicional Arraial de Belo Horizonte está totalmente de volta em 2022. Após dois anos de restrições impostas pela pandemia de COVID-19, a festa presencial ocorrerá na Praça da Estação, no Centro da capital, nos dias 29, 30 e 31 de julho e 6, 7, 13 e 14 de agosto. A entrada é gratuita.













“O arraial marca o retorno dos grandes eventos de Belo Horizonte. Nossa festa é uma das cinco grandes do país, considerada a maior e melhor festa junina do Sul-Sudeste. A gente nunca busca ser o maior, mas o melhor. E posso dizer que é o melhor evento junino do Brasil”, disse o presidente da Belotur, Gilberto Castro, nesta sexta-feira (15/7). Por causa dos casos de coronavírus, a festividade foi cancelada em 2020 e retornou no formato on-line em 2021. Agora, a previsão é que o evento, que já registrou público de 100 mil pessoas em edições anteriores, seja o maior dos últimos tempos. São esperadas mais de 70 quadrilhas e 140 mil pessoas.“O arraial marca o retorno dos grandes eventos de Belo Horizonte. Nossa festa é uma das cinco grandes do país, considerada a maior e melhor festa junina do Sul-Sudeste. A gente nunca busca ser o maior, mas o melhor. E posso dizer que é o melhor evento junino do Brasil”, disse o presidente da Belotur, Gilberto Castro, nesta sexta-feira (15/7).









“A gente está muito feliz com a novidade, já que no terceiro fim de semana ainda teremos o concurso nacional de quadrilhas. No primeiro serão com os grupos municipais de acesso e no próximo, a gente realiza o grupo especial e o concurso estadual”, concluiu.



Arraial de BH custará R$ 3,2 milhões





Segundo a Prefeitura de BH, somado ao valor de patrocínios e parceiros externos, o investimento no evento será de R$ 3,2 milhões. O dinheiro deve ser recuperado em tributos e atividades econômicas. É o que considera o prefeito Fuad Noman (PSD).





“Se colocarmos 140 mil pessoas na rua, vamos ter retorno superior a este valor. As pessoas nas ruas aproveitam mais e consomem mais. Então é uma alegria reabrir o arraial e temos a promessa de que cada ano será melhor que o outro. Vamos fazer o melhor desses 43 anos”, comentou o chefe do Executivo municipal.





Fuad também avalia que a retomada do arraia l valoriza ainda mais os artistas envolvidos neste tipo de evento. “Quadrilheiros, coloquem todo o coração nessa tradição, para que as pessoas possam novamente vibrar com a nossa cidade”.