Concurso seleciona pratos típicos da cozinha mineira para Arraial de BH

Evento de escolha dos pratos da 2ª edição do concurso, realizada em 2019. Após hiato pandêmico, competição está de volta em BH (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

Quem for ao Arraial de Belo Horizonte deste ano vai poder curtir, além da música e das apresentações de quadrilhas juninas, pratos típicos da cozinha mineira especialmente escolhidos para a festa. A ala gastronômica do evento contará com a presença dos vencedores da 3ª edição do Concurso Prato Junino, competição que reúne alunos de cursos de gastronomia da capital.









Com o tema 'As Origens da Gastronomia Mineira', alunos das faculdades UNA, Uninassau-Univeritas, Promove, Estácio de Sá e Senac inscreveram cerca de 30 pratos no concurso.Entre os dias 20 e 24 de junho, uma comissão avaliadora selecionará cinco vencedores. Os responsáveis pelas receitas escolhidas receberão um prêmio de R$ 5 mil e terão seus pratos comercializados na Vila Gastronômica do Arraial de Belo Horizonte.





A comissão avaliadora é composta por Amanda Almeida, produtora de conteúdo do canal Próxima Parada Trip; Américo Piacenza, chef do restaurante Cantina Piacenza; Marcela Azevedo, mixologista da Cachaçaria Itinerante; Tainá Moura, chef do AA Wine Experience; e por Virgínia Sasdelli, do blog BH Dicas.





“É com imensa alegria que anunciamos a volta do tradicional Concurso Prato Junino, que neste ano chega ainda mais saboroso com a temática 'Origens da Gastronomia Mineira', elogiada e reconhecida em todo o mundo pela sua simplicidade, criatividade e valorização dos ingredientes regionais”, comentou Gilberto Castro, presidente da Belotur.



“Importante ressaltar que esta competição tem papel significativo no eixo de gastronomia dentro do Arraial de Belo Horizonte, além de ampliar e diversificar o público do evento”, complementou.





O Arraial de Belo Horizonte está marcado para os dias 29, 30 e 31 de julho e 6 e 7 de agosto, na Praça da Estação. Em 2022, a festa chega à 43ª edição.