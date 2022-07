Fanfarra faz ensaio na Praça Floriano Peixoto, em BH

Ensaio para o arraial da "Estagiários Brass Band", na Praça Floriano Peixoto (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press)

Os "arraiá", tão tradicionais em Minas Gerais, seguem a pleno vapor em Belo Horizonte. A praça Floriano Peixoto, no Bairro Santa Efigênia, na Região Centro-Sul da capital, foi tomada nesta sexta-feira (15/7) pela fanfarra dos "Estagiários Brass Band" que ensaiavam, abertamente, para o primeiro evento do grupo desde o início da pandemia, há mais de dois anos, que ocorre neste sábado (16/7), às 16h, na Casa Fúnebre, no Bairro Saudade, Região Leste.

Ver galeria . 4 Fotos Ensaio para o arraial da 'Estagiários Brass Band', na Praça Floriano Peixoto (foto: Túlio Santos/EM/D.Apress )





"Estamos felizes em voltar a nos apresentar. Ficamos dois anos sem participar de qualquer evento e, agora, a gente se sente seguro, além da segurança de amigos e familiares, em voltar a tocar", disse o instrumentista Raif Amorim, 29 anos.A fanfarra EBb, sigla pelo qual o grupo também é conhecido, faz uma apresentação com uma série de clássicos brasileiros e com muita animação para o público. O grupo promete "sofrimento coletivo, amor e gritaria" uma combinação perfeita para quem quer se jogar na farra.

A pandemia mundial de coronavírus cancelou toda sorte de atividades coletivas realizadas entre meados de 2020 até julho de 2022. Alguma normalidade permitiu que as pessoas passassem a relaxar as medidas restritivas, principalmente após a vacinação em massa, que diminuiu abruptamente o número de mortes causadas pela COVID-19, mas ainda tomando alguns cuidados como uso de máscara e álcool em gel.

Arraial em BH

O tradicional Arraial de Belo Horizonte também está de volta após dois anos. A festa irá ocorrer na Praça da Estação, no Centro da cidade, nos dias 29, 30, 31 de julho e 6, 7, 13 e 14 de agosto. Entrada gratuita.



Segundo a Prefeitura de BH, somado ao valor de patrocínios e parceiros externos, o investimento no evento será de R$ 3,2 milhões. O dinheiro deve ser recuperado em tributos e atividades econômicas.