'Coração fica a mil', diz presidente de quadrilha com retorno do Arraial

Cinco vezes campeã municipal do Concurso de Quadrilhas, e campeã nacional em 2018, o grupo São Gererê está a todo vapor desde novembro, quando foi iniciada a preparação para a festividade de 2022 (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

Após dois anos com restrições impostas pela pandemia de COVID-19, o retorno presencial do Arraial de Belo Horizonte é de alívio e alegria para os envolvidos. Animados, assim como a festa há de ser, quem participa do evento tem sentimento de ansiedade dias antes do início.

Cinco vezes campeão municipal do Concurso de Quadrilhas e campeão nacional em 2018, o grupo São Gererê está a todo vapor desde novembro, quando foi iniciada a preparação para a festividade de 2022. Os quadrilheiros agora aguardam o fim de semana do próximo dia 6 de agosto, data da apresentação.





“Desde 1979 a gente participa, sempre ativo. Então o coração fica a mil. É muito tempo parado. Para nós que temos a cultura no sangue e participamos todo ano, é pesado ficar parado”, contou Rogério Gomes, presidente e fundador do grupo, do

O São Gererê se encontra quatro vezes na semana e defende os títulos conquistados entre 1998 e 2017. A quadrilha ainda foi vice em dez oportunidades. “Estamos trabalhando, os integrantes se envolveram na mão de obra do cenário e figurino, e temos costureiras colaborando. Passamos, no mínimo, de novembro a agosto juntos, então somos uma família”, concluiu Rogério.

Melhor arraial de todos os tempos

O sentimento de retorno também é compartilhado pelo presidente da União Junina Mineira, Jadison Nantes, que classifica a festa como importante no cenário da cultura de Minas Gerais.

“Minas Gerais respira essa cultura junina na Praça da Estação. O arraial é reconhecido como um dos cinco destinos turísticos deste segmento no Brasil, então a egnte não deixa nada a desejar para nenhuma festa. Então o movimento espera ansiosamente e trabalha duramente para entregar para a cidade uma festa ainda maior e mais bonita”.

A 43ª edição do Arraial de Belo Horizonte, prometida pela prefeitura como a melhor dos últimos tempos, será realizada em três fins de semana na Praça da Estação: entre 29 e 31 de julho e nos dias 6, 7, 13 e 14 de agosto. A entrada é gratuita.

Este ano, além dos concursos municipal e estadual, a capital mineira recebe o Concurso Nacional de Quadrilhas, com a participação de mais de 70 grupos. A PBH estipula a presença de 140 mil pessoas no espetáculo.