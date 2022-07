Quadrilhas têm até hoje para fazer inscrição no concurso do Arraial de BH

As documentações precisam ser entregues presencialmente à Comissão do Eixo Quadrilha, na sede da Belotur, até as 17h (foto: Jair Amaral/EM/DA Press)

Grupos que desejam participar do concurso municipal de quadrilhas, que faz parte do 43º Arraial de Belo Horizonte, têm até esta sexta-feira (15/7) para concluir a inscrição. As documentações precisam ser entregues presencialmente à Comissão do Eixo Quadrilha, na sede da Belotur, até as 17h.Serão inscritos até 14 grupos do grupo especial e 27 do acesso. Para avaliar as apresentações, segundo a comissão julgadora, serão considerados os quesitos conjunto, coreografia, caracterização, marcador e casal de noivos.