Arraial de 2022 será o maior da história de BH, diz presidente da Belotur

Expectativa da Belotur é realizar o Arraial de Belo Horizonte de forma presencial a partir de julho (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press - 01/07/2019) Cancelado em 2020 por conta da pandemia de COVID-19, o Arraial de Belo Horizonte deve ser realizado presencialmente no segundo semestre deste ano. A informação foi dada pelo presidente da Belotur, Gilberto Castro, na manhã desta quinta-feira (12). Em média, as edições anteriores registraram público de 100 mil pessoas.









O orçamento da festa gira em torno de R$ 2 milhões. O tradicional concurso de quadrilhas juninas, escolha do melhor prato típico e intervenções em espaços da cidade estão previstos na programação.





Retomada presencial









A vencedora do Grupo Especial, premiada com R$ 7 mil, foi a Arraiá do Formigueiro Quente. No Grupo de Acesso, a Quadrilha Arraiá da Vaca Loka agradou e levou R$ 6 mil pelo primeiro lugar. Já o troféu do Júri Popular ficou com a Trem D’Minas.





Rodas de conversa on-line e lives sobre gastronomia da época completaram a programação no ano passado.